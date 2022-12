Handybild einer Passagierin nach der Landung in Honolulu. (Jazmin Bitanga / ap / dpa )

Nach Behördenangaben geriet ein Airbus der "Haiwaiian Airlines" auf dem Flug von Phonix im Bundesstaat Arizona nach Honolulu in ein Luftloch. Passagiere seien dabei aus ihren Sitzen an die Decke geschleudert worden. Sie wurden nach der Landung mit Kopfverletzungen, Prellungen und Risswunden in Krankenhäuser gebracht.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.