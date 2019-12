36C3: Der Morgen Zweiter Kongresstag auf dem 36C3 in Leipzig

Wie 5G gehackt werden kann, warum Programmierer einen Betriebsrat gründen sollten, was es mit Wahlcomputern in der Schweiz auf sich hat und um die Grenzen von Deep Learning geht es unter anderem am zweiten Kongresstag in Leipzig.

Von Jan Rähm und Peter Welchering

