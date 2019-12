36C3: Sicherheit versus Freiheit "Das Grundgesetz ist der größte Sicherheitsgarant"

Die Grundrechte der Bürger in Deutschland seien derzeit an vielen Stellen bedroht, sagte die IT-Beraterin Leena Simon auf dem Treffen der internationalen Hackerszene 36C3 in Leipzig. Begründet würden geplante Grundrechtseinschränkung von Politikern und Behörden meist mit Sicherheitserfordernissen.

Leena Simon im Gespräch mit Peter Welchering

