Insgesamt habe man 37 Missachtungen des Überflugverbots registriert, erklärte ein Ministeriumssprecher in Taipeh. Demnach sind einige Flugzeuge weiter in Richtung Westpazifik geflogen. Taiwan überwache die Situation genau, hieß es. Patrouillenflugzeuge, Marineschiffe sowie Raketenabwehrsysteme seien entsendet worden.

China betrachtet das selbstverwaltete und demokratische Taiwan als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt. In den vergangenen Jahren hat Peking militärische Flugeinsätze in Taiwans Luftüberwachungszone intensiviert.

