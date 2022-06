Ukrainischer Kulturminister

Zerstörte Himmelfahrtskirche im Tschernihiwer Vorort Lukashivka in der Ukraine. (imago-images / NurPhoto / Maxym Marusenko)

Vor allem Kirchen und andere Kulturdenkmäler seien beschädigt, sagte er in Kiew. Tkatschenko betonte, Russland gehe es darum, die identitätsstiftende ukrainische Kultur zu vernichten.

Der Minister bekräftige zudem Pläne, den European Song Contest im kommenden Jahr in der Ukraine auszurichten. Die Bedingungen für ein Musikfest in Kriegszeiten müssten noch geklärt werden, meinte Tkatschenko. Es solle aber definitiv in dem Siegerland über die Bühne gehen. Die ukrainische Band Kalush Orchestra hatte Mitte Mai den ESC im italienischen Turin gewonnen.

