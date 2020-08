Gestern war der bisher heißeste Tag des Jahres.

Die höchste Temperatur wurde nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Rheinfelden in Südbaden mit 38,5 Grad Celsius gemessen. Trier erreichte 38,4 und Saarbrücken 37,9 Grad. Die Rekordwerte aus dem Hitzesommer des vergangenen Jahres mit vielerorts über 40 Grad wurden aber noch nicht erreicht.



In Frankreich wurden gestern dagegen örtlich bereits neue Höchsttemperaturen verzeichnet. Für mehrere Regionen gelten offizielle Hitzewarnungen.