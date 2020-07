Erst eine große Feier - dann plötzlich heftige Randale und 39 Festnahmen: Nach den Ausschreitungen am Opernplatz in Frankfurt am Main in der Nacht zum Sonntag gibt es viele offene Fragen. Wir versuchen, einige davon zu beantworten.

Was ist in Frankfurt passiert?

Auf dem Opernplatz in der Frankfurter Innenstadt haben sich nach Polizeiangaben rund 3.000 Menschen versammelt und zunächst friedlich gefeiert. Später kippte die Stimmung: Hunderte der Feiernden begannen zu randlieren, Randalierer griffen Polizeibeamte mit Flaschenwürfen an. Mindestens fünf Polizisten wurden verletzt, mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt. Die Polizei nahm 39 Menschen fest.

Warum ist die Situation in Frankfurt eskaliert?

Auslöser war nach Angaben des Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill eine Auseinandersetzung unter den Feiernden. Zunächst sei es friedlich zugegangen, in der Nacht gegen ein Uhr habe die Stimmung dann begonnen zu kippen. Gegen drei Uhr habe es zwischen bis zu 30 Feiernden eine Schlägerei gegeben. Als die Polizei schlichtend eingegriffen habe, habe sich die Gewalt gegen die Beamten gerichtet.

Wer hat in Frankfurt randaliert?

In der Pressemitteilung der Frankfurter Polizei vom Sonntag morgen heißt es, von den 39 Personen, die vorübergehend festgenommen worden waren, habe die überwiegende Zahl einen Migrationshintergrund. Die Festgenommenen seien zwischen 17 und 23 Jahre, und bis auf eine Frau habe es sich ausschließlich um Männer gehandelt.

Welchen Hintergrund haben die Krawalle?

Der Frankfurter Polizeipräsident sieht die Krawallnacht als "negativen Höhepunkt" einer schon länger andauernden Entwicklung. In der Pressemitteilung der Frankfurter Polizei heißt es, man habe schon seit einigen Wochen eine zunehmende Respektlosigkeit und Aggressivität gegenüber der Polizei feststellen können. Das Verhalten der Menschen in den späten Abendstunden habe sich in den letzten Wochen zum Nachteil der Polizei verändert. Gegenüber dem Radiosender hr-info sagte Polizeipräsident Bereswill, Grund dafür seien unter anderem die Vorwürfe, die Polizei würde Menschen mit Migrationshintergrund häufiger kontrollieren und so genanntes "racial profiling" betreiben.

Haben die Krawalle etwas mit der Corona-Pandemie zu tun?

Es gibt Experten, die hier einen Zusammenhang sehen. Der Konfliktforscher Stefan Luft von der Universität Bremen sagte im Deutschlandfunk, die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie hätten wie ein Katalysator gewirkt. Nach seiner Beobachtung waren es vor allem junge Menschen mit Migrationshintergrund, die sich an den Krawallen beteiligten. Diese seien häufig frustriert, da sie mit überhöhten Erwartungen nach Deutschland gekommen seien, die sich jetzt erst recht nicht mehr erfüllen ließen. Die Corona-Krise treffe diese Menschen besonders hart, das habe für böses Blut gesorgt.

Wie gehen Stadt und Polizei mit den Krawallen um?

Auf einer Sicherheitskonferenz am heutigen Montag wollen Vertreter von Polizei und Stadt die Geschehnisse aufarbeiten und über Konsequenzen beraten. Polizeipräsident Bereswill hält aber eine mögliche Sperrung des Opernplatzes für wenig sinnvoll. Die Probleme würden sich sonst nur auf andere öffentliche Plätze verlagern.

Kann man die Ausschreitungen mit denen von Stuttgart vergleichen?

Ende Juni hatte es in Stuttgart Randale und Plünderungen gegeben. Auch damals fragten sich viele Beobachter, welches Motiv die Angreifer hatten. Mit den Ausschreitungen in Frankfurt scheinen die Stuttgarter Randale aber nicht viel zu tun zu haben. Frankfurts Polizeipräsident Bereswill sagte im Gespräch mit hr-info, die Situation sei eine ganz andere gewesen. Erschrocken habe ihn, dass eine Menschenmenge von 500 bis 800 Leuten sich der Gewalt nicht entgegengestellt habe, sondern Angreifer bejubelt und ermutigt habe. Die Gewalt sei in Frankfurt viel stärker direkt gegen die Polizei gerichtet gewesen als in Stuttgart.