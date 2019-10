Nach dem Fund von 39 Leichen in einem LKW in Großbritannien ist der Fahrer gerichtlich vernommen worden.

Der 25-jährige Mann bestätigte in der Videoschaltung mit dem Magistratsgericht in Chelmsford seine Personalien, machte aber keine weiteren Angaben. In einem Monat soll er vom Zentralen Gerichtshof in London gehört werden. So lange soll der Fahrer in Haft bleiben. Ihm werden Totschlag, Menschenhandel und Geldwäsche vorgeworfen.



Die 39 Toten in dem LKW waren am Mittwoch entdeckt worden. Die britischen Ermittlungen ergaben, dass die Menschen aus Vietnam stammen. Zur Identifizierung schickten die Behörden in London Unterlagen nach Hanoi.