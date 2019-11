Im Zusammenhang mit dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen nahe London ist in Irland ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden.

Die britische Polizei kündigte an, die Auslieferung des 23-Jährigen zu beantragen, der aus Nordirland stammt. Ihm werden Totschlag sowie Menschenhandel und Einwanderungsvergehen vorgeworfen. Außerdem forderte die Polizei zwei verdächtige und ebenfalls aus Nordirland stammende Brüder auf, sich den Behörden zu stellen. Sie betreiben ein Transportunternehmen in der nordirischen Stadt Armagh. Der Fahrer des Lkw wurde bereits angeklagt. Wie die Polizei mitteilte, geht sie inzwischen davon aus, dass es sich bei allen Toten um Vietnamesen handelt.



Nach Angaben der Polizei in Vietnam gab es in der Provinz Ha Tinh zwei Festnahmen. Von dort soll ein Großteil der Opfer stammen. Den Verdächtigen werde vorgeworfen, in den Fall verwickelt zu sein. Ihr Geschäftsmodell sei es, für andere die Ausreise und den illegalen Aufenthalt im Ausland zu organisieren.