Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Zuvor war ein Mann gerettet worden, der sich Agenturberichten zufolge etwa 70 Kilometer östlich von Fort Pierce an das bei schlechtem Wetter havarierte Boot geklammert hatte. Er gab an, dass er von der Insel Bimini in den Bahamas aufgebrochen sei. Die Küstenwache vermutet, dass das Boot von Schleusern gelenkt wurde.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.