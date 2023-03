"Terran 1"- die Rakete stammt zu 85 Prozent aus dem 3D-Drucker. (AP / Relativity Space)

"Terran 1" schaffte es bei ihrem Testflug nicht wie geplant in die Erdumlaufbahn: Die unbemannte Rakete hob zwar in Cape Canaveral in den USA von der Startrampe ab, flog dann aber nicht hoch genug. Die Betreiberfirma "Relativity Space" begründete das mit einer "Anomalie" im zweiten Teil des Fluges.

Ziel des ersten Testflugs war, Daten zu sammeln und zu zeigen, dass eine Rakete aus dem 3D-Drucker dem Druck des Starts und der Reise standhalten kann. 85 Prozent der Raketenmasse wurden aus Metall-Legierungen hergestellt.

