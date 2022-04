Corona-Lockerungen im Bundestag (picture alliance / Kira Hofmann)

Die Maskenpflicht und der 3G-Nachweis als Voraussetzung für die Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen würden abgeschafft, teilte Parlamentspräsidentin Bas mit. In einem Schreiben hieß es, mit Blick auf die derzeitige Entwicklung der pandemischen Lage habe sie sich dazu entschlossen, die Allgemeinverfügung mit Ablauf des 24. April aufzuheben. Selbstverständlich - so Bas weiter - bleibe es den Abgeordneten unbenommen, weiterhin eine Maske zu tragen. Insbesondere dort, wo es nicht möglich sei, Abstand zu wahren, erscheine dies auch empfehlenswert.

