Als erste Frau der Welt hat die Ultra-Radsportlerin Fiona Kolbinger aus Heidelberg die siebte Auflage des "Transcontinental Race" gewonnen - und sich gegen mehr als 200 Männer durchgesetzt.

Die 24-jährige Studentin der Krebsforschung erreichte in ihrem allerersten Rennen in Brest in Nordfrankreich nach mehr als 4.000 Kilometern das Ziel - nachdem sie in Burgas am Schwarzen Meer in Bulgarien gestartet war. Kaum zu glauben: Für die Strecke benötigte sie zehn Tage, zwei Stunden und 48 Minuten.



Das Transkontinentalrennen ist auch organisatorisch eine Herausforderung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind vollkommen auf sich selbst gestellt. Sie müssen sich selbst ihr Essen besorgen und haben keine Mechanikerinnen oder Techniker dabei. Außerhalb der Pflichtstrecken müssen sie obendrein selbst ihre Route festlegen.



Fiona Kolbinger war am 27. Juli aufgebrochen und fuhr jeden Tag 15 bis 17 Stunden - ihr reichten vier Stunden Schlaf. Seit dem dritten Tag des Rennens lag sie bereits in Führung.



Der Gewinner von 2018, James Hayden, nannte Fiona Kolbinger bereits vor ihrem Sieg einen "Rockstar".