Ägäisküste

Die Waldbrände bedrohten zwischenzeitlich Wohngebiete in den Vororten der tükrischen Großstadt Izmir. (picture alliance / Anadolu / Mehmet Emin Menguarslan)

In den Vororten der Großstadt Izmir hat sich die Situation nach Angaben von Landwirtschaftsminister Yumakli etwas entspant. Im Bezirk Karsiyaka sei es gelungen, die Flammen einzudämmen. Das Feuer stelle nun keine Bedrohung mehr für die zentraleren Wohngebiete dar, sagte Yumakli.

Zwischenzeitlich brannten dem Minister zufolge in einem Stadtteil zahlreiche Häuser nieder. Nicht nur Izmir sieht sich von Flammen bedroht. Waldbrände gebe es aktuell in vier weiteren Städten beziehungsweise Provinzen, berichtete der Sender TRT. Insgesamt fast 4.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei sechs Verdächtige fest. Sie sollen für einen Teil der Brände verantwortlich sein. Die Region ist auch ein beliebtes Ziel für Touristen.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.