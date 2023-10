Eine Fahne mit dem hessischen Landeswappen weht in Wiesbaden auf dem Gebäude des Landtags. (picture alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Knapp 4,3 Millionen Wahlberechtigte entscheiden über die Zusammensetzung des Landesparlaments in Wiesbaden. Für die CDU tritt Ministerpräsident Rhein an, für die SPD Bundesinnenministerin Faeser. Spitzenkandidat der Grünen ist Vizeministerpräsident Al-Wazir. In dem Bundesland regiert seit zehn Jahren eine Koalition aus CDU und Grünen.

In Hessen hat jeder Wahlberechtigte zwei Stimmen. Die Hälfte der Abgeordnetenmandate werden über die Erststimme per Direktwahl in den einzelnen Wahlkreisen vergeben. Die Zweitstimme entscheidet über die Sitzverteilung der Parteien im Landtag.

