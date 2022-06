Zwei Linien weißes Pulver vor einem gerollten Geldschein. (picture alliance / Romain Fellens)

Wie die Finanzpolizei mitteilte, wurden bei einer Razzia in der Hafenstadt Triest 4,3 Tonnen Kokain im Straßenverkaufswert von rund 240 Millionen Euro beschlagnahmt. Es handelt sich um einen der größten Kokain-Funde der europäischen Geschichte. Die Polizei nahm 38 Menschen in Italien, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, den Niederlanden und Kolumbien fest. Ihnen wird internationaler Drogenhandel vorgeworfen. Die Fahnder hatten mehr als ein Jahr in dem Fall ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.