Polizisten und Demonstranten bei den Protesten gegen die Corona-Beschränkungen in Wien (Florian Wieser / APA / dpa)

An den Demonstrationen an verschiedenen Stellen der Stadt beteiligten sich nach Polizei-Angaben rund 40.000 Personen. Am Rand der Proteste kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Teilnehmer hätten mit Pyrotechnik geworfen, die Einsatzkräfte hätten Tränengas eingesetzt, erklärte die Polizei. Es habe mehrere Festnahmen gegeben.

In Österreich gilt seit dem 22. November ein Teil-Lockdown, der noch bis 11. Dezember dauern soll. Die Schulen im Land sind aber nach wie vor geöffnet. Im Februar soll in Österreich eine allgemeine Corona-Impfpflicht kommen. Seit Beginn des Lockdowns sank die Zahl der täglichen Neuinfektionen von rund 13.000 auf unter 10.000.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.