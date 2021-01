40. Bluesfestival Lahnstein Kai Strauss & The Birthday Blues Allstars Am Mikrofon: Tim Schauen

(Wahl-) Osnabrücker Blueser (v.l.n.r.): Alex Lex (Schlagzeug), Kai Strauss (Gitarre) und Kevin Duvernay (Bass) (Annegret Arnold)

In Osnabrück dürfte es still gewesen sein: Als Kai Strauss & The Birthday Blues Allstars beim 40. Lahnsteiner Festival mit großer Besetzung spielten, waren die meisten Musiker aus der heimlichen Blueshochburg in Niedersachsen in Lahnstein: Und dort wurde es umso quicklebendiger.

Der Bandleader, Gitarrist und Sänger Kai Strauss hatte mit Todor "Toscho" Todorovic einen Osnabrücker Blues-Veteranen neben sich, mit der Horn Section um Tommy Schneller erfahrene Blech- und Holzbläser an seiner Seite und mit Kevin Duvernay am Bass, Alex Lex am Schlagzeug und Nico Dreier an den Tasten auch gleich die nächste Generation im Rücken. Und was spielten die Osnabrücker? Ein Ständchen zum 40. Geburtstag des Lahnsteiner Festivals: Blues natürlich. Denn das Lahnsteiner Motto lautete in diesem Jahr "Blues bleibt".