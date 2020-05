Die Grünen haben zu Beginn des Jahres ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert: An einem Sonntag im Januar 1980 wurde die Partei gegründet, damals noch geprägt von Latzhosen und Strickpullis. Ein weiter Weg zu den derzeitigen Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck, die heute den ersten digitalen Parteitag in der Geschichte der Grünen aus Berlin leiten. Hier noch einmal wichtige Daten der Parteigeschichte zusammengefasst.

13.1.1980 - Gründung

"Gut 1.000 Hände ragen in die Höhe, schwerer Zigarettenrauch hängt in der völlig überfüllten Karlsruher Stadthalle, als die Delegierten sich endlich einigen": So heißt es im Rückblick von Barbara Schmidt-Mattern aus unserem Hauptstadtstudio. Und weiter: "Ökologisch, basisdemokratisch, sozial und gewaltfrei wollen die Grünen sein. Viele ticken links, sind aber zutiefst bürgerlich." Die Bundespartei ist geboren.

6. März 1983 - Einzug in den Bundestag

"Der Wahlkampf 1983 steht unter dem Eindruck hoher Arbeitslosigkeit und der Auseinandersetzung um den Nato-Doppelbeschluss. Die Sorge um den Frieden und die Umwelt machen vor allem die Grünen auf ihren Plakaten zum Thema" - so ist es auf der Seite des Bundestags nachzulesen. 28 Abgeordnete ziehen Ende März ins Parlament in Bonn ein, "mit Sonnenblumen, Zweigen einer umweltkranken Tanne und in Wollpullovern".

12. Dezember 1985 - Rot-grüne Koalition in Hessen

Das war ein Novum in der deutschen Politik: Erst tolerieren die Grünen eine SPD-Minderheitsregierung in Hessen, dann kommt es im Dezember 1985 zum ersten rot-grünen Bündnis auf Landesebene. Legendär: die Vereidigung des neuen Umweltministers. Joschka Fischer erschien dazu in Turnschuhen, die heute im Schuhmuseum in Offenbach stehen.

2. Dezember 1990 - Schluss mit Bundestag

Knapp zwei Monate nach der Wiedervereinigung findet die Bundestagswahl statt, die die Union mit Helmut Kohl klar gewinnt. Die Grünen treten an mit dem Slogan "Alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter", aber die Botschaft kann die Bevölkerung nicht überzeugen: Die Grünen verlieren 4,5 Prozentpunkte und verpassen den Wiedereinzug in den Bundestag deutlich. Aber sie werden wiederkommen.

14. Mai 1993 - Aus zwei mach eins

Diese Bundesversammlung wird auch "Vereinigungsparteitag" genannt. Denn dort wurde der Zusammenschluss von Bündnis 90 und den Grünen besiegelt. Unter anderem Matthias Platzeck war dagegen und verließ die Partei. Er ging später zur SPD. Die ostdeutschen Grünen hatten sich übrigens unmittelbar nach der Bundestagswahl 1990 mit ihrer westdeutschen Schwesterpartei zusammengetan.

27. Oktober 1998 - Rot-grüne Bundesregierung

Das Ende der Kohl-Ära. An diesem Oktobertag wird Gerhard Schröder (SPD) zum Bundeskanzler gewählt. Und Joschka Fischer wird Vizekanzler und Außenminister. Jürgen Trittin bekommt das Umweltressort, Andrea Fischer wird Gesundheitsministerin. Damals entstand auch ein neuer Begriff, den die Süddeutsche einmal so erläuterte: "Seit den 1990er-Jahren fuhren so viele Sozialdemokraten, Grüne und Alt-Achtundsechziger aus dem Norden des Kontinents nach Mittelitalien, dass der Begriff der 'Toskana-Fraktion' aufkam." Joschka Fischer und Gerhard Schröder wurden dazugerechnet.

13. Mai 1999 - Zerreißprobe in Bielefeld

Emotionale, aufgeheizte Debatten, Sonderparteitag. Die Tagesschau formuliert in ihrem Rückblick die entscheidende Frage: "Soll sich die Bundeswehr ohne Mandat der Vereinten Nationen mit Kampfflugzeugen an einem Nato-Einsatz beteiligen im Kosovo, um Vertreibung und Mord an Zivilisten in Exjugoslawien zu beenden?" Joschka Fischer ist dafür - und wird noch vor seiner Rede mit einem Farbbeutel beworfen. Sein Trommelfell reißt. Er zeigt sich unbeirrt: "Ja, jetzt kommt! Ich hab nur drauf gewartet Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer und einen Milosevic schlagt ihr demnächst für den Friedensnobelpreis vor, nicht wahr?!" Am Ende stimmen die Delegierten dem Leitantrag zu.

12. Mai 2011 - Erster Ministerpräsident

Winfried Kretschmann saß schon 1980 im Landtag von Baden-Württemberg, ein Mann der ersten grünen Stunden also. Geschichte aber schrieb er bei der Landtagswahl im Frühjahr 2011: Die Grünen erzielen 24,2 Prozent, so viel wie noch nie bei einer Landtagswahl. Kretschmann handelt ein Bündnis mit der SPD aus, die - auch das noch nie dagewesen - zur Juniorpartnerin in der Grün-roten Koalition wird.

22. September 2013 - Quittung für den "Veggie-Day"?

Viel Ärger haben sich die Grünen mit dieser Initiative eingehandelt: Soll es einen vegetarischen Tag in Kantinen geben? Im Wahlprogramm taucht der "Veggie Day" tatsächlich auf, Hintergrund ist die Kritik am hohen Fleischkonsum der Deutschen. Die Bild-Zeitung ist empört und titelt sehr zuspitzend (und nicht ganz korrekt): "Die Grünen wollen uns das Fleisch verbieten!" Am Ende dürfte die Kontroverse dazu beitragen, dass die Grünen bei der Bundestagswahl am 22. September mehr als zwei Punkte verlieren. Anders als die FDP bleiben sie aber im Parlament.

27. Januar 2018 - Neue Spitze, neuer Erfolg

Annalena Baerbock und Robert Habeck werden zur neuen Doppelspitze gewählt. Und sie führen die Partei zu einer kaum gekannten Geschlossenheit, werden Ende 2019 auch wiedergewählt. Die Grünen können bei mehreren Landtagswahlen überzeugen, das Thema Klima beschert ihnen dabei ziemlichen Rückenwind.