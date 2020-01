Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums gibt das Ensemble Modern einen Jubiläumszyklus und nimmt auch Werke aus dieser Zeit wieder auf. Die meisten Orchester oder Musikgruppen hätten ihr Repertoire, aber das Ensemble Modern wiederhole eigentlich selten Konzerte, erklärte der Geiger des Ensembles, Jagdish Mistry, im Dlf. Mit dem Jubiläumszyklus sollen nun Schlaglichter gesetzt werden, die das Ensemble Modern musikalisch ausmachten, erklärte der Geschäftsführer und künstlerische Manager Christian Fausch. "Die komplette Bandbreit kann man nicht abdecken, dafür ist ein Jahr zu kurz, weil das Ensemble Modern so vielschichtig und vielgestaltig ist."

Seit der Gründung habe sich das Ensemble Modern zwar auf Neue Musik spezialisiert, so Fausch, aber "sich nie dogmatisch in eine Richtung festgelegt". Das Ensemble habe sich stets bewusst der gesamten Bandbreite an aktueller Musik bedient, betont der Geschäftsführer Fausch.

Beheimatet ist das Ensemble Modern seit 40 Jahren in Frankfurt. Es zählt zu den bedeutendsten Klangkörpern, wenn es um die Vermittlung zeitgenössischer Musik geht. Projekte, Produktionen und Finanzen werden basisdemokratisch von allen Ensemblemitgliedern entschieden und umgesetzt.