Die Vorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft EAF, Lukoschat, fordert eine gemeinsame Anstrengung von Männern und Frauen für mehr Gleichstellung in der Arbeitswelt.

Es wäre ein wichtiger Schritt, wenn Männer reflektieren würden, dass hier bisher noch keine Gleichberechtigung herrsche und sie die Frage stellen würden, ob dadurch nicht etwas fehle, sagte Helga Lukoschat im Deutschlandfunk Kultur (Audio-Link). Gebraucht würden Allianzen zwischen Frauen und Männern. Man müsse sich gemeinsam darauf verständigen, dass man echte Gleichbehandlung wolle - dann könne man auch gemeinsam Regeln setzen, zum Beispiel verbindliche Zielvorgaben oder konkrete Quoten. Allzu optimistisch über den Zeithorizont zeigte sich Lukoschat nicht. Sie rechnet mit mindestens zehn Jahren, bis in Deutschland möglichst überall Parität herrscht.



Am 25. Juni 1980 verabschiedete der Bundestag das "Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz". 40 Jahre ist das also her. Über berufliche Gleichstellung von Frauen in der Justiz spricht die Vorsitzende des Deutschen Juristinnenbundes, Maria Wersig, ebenfalls im Deutschlandfunk Kultur.