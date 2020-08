Polen erinnert heute an die Solidarnosc-Bewegung.

Vor 40 Jahren willigte die Partei- und Staatsführung in die Gründung der ersten unabhängigen Gewerkschaft im damaligen Ostblock ein. Bereits am Wochenende hatten in zahlreichen polnischen Städten Gedenkveranstaltungen stattgefunden, aufgrund der Corona-Pandemie in reduzierter Form. In Danzig erreichen die Feierlichkeiten heute ihren Höhepunkt. Staatspräsident Duda wird am Nachmittag zur Hauptveranstaltung der heutigen Gewerkschaft Solidarnosc erwartet. Diese steht inzwischen der rechtskonservativen PIS-Partei nahe. Geplant ist unter anderem eine Kranzniederlegung unter dem Denkmal von Papst Johannes Paul II.



1980 waren Arbeiterstreiks auf der Danziger Lenin-Werft landesweit auf Solidarität und Zustimmung gestoßen. Staatspräsident Duda bezeichnete die Ereignisse vor 40 Jahren als Fundament des freien Polens. Die damaligen Proteste hätten sich gegen das Böse des Kommunismus gerichtet und Würde, Freiheit und Wahrheit zum Ziel gehabt.