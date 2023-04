Verdi hat in fünf Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. (dpa/Jens Wolf)

Die Gewerkschaft Verdi hat in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg zu teils ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Sie will damit Druck bei den Verhandlungen zum Eisenbahntarifvertrag machen, der für etwa 40 Verkehrsbetriebe mit rund 5.000 Beschäftigten gilt. Diese werden nicht vom Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen erfasst, zu dem es am Wochenende eine Einigung gegeben hatte.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 550 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.