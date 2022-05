Corona-Pandemie

Nordkorea bestellt Impfdosen gegen Covid-19 (Archivfoto) (MAXPPP/picture alliance/dpa)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet, wies Machthaber Kim Jong Un das Militär an, die Arzneimittelversorgung in der Hauptstadt Pjöngjang zu stabilisieren. Es gebe knapp 400.000 neue Verdachtsfälle mit Fieber und acht weitere Tote. Nordkora hatte am Donnerstag den Ausbruch der Infektionskrankheit bestätigt und den Notstand sowie einen landesweiten Lockdown ausgerufen. Von den 25 Millionen Einwohnern Nordkoreas ist vermutlich kaum jemand gegen das Coronavirus geimpft. Die Regierung in Pjöngjang hat Impfstoff-Angebote der Weltgesundheitsorganisation sowie Chinas und Russlands bislang abgelehnt.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.