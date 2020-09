Deutschland und Frankreich sind nach den Worten von Bundeskanzlerin Merkel miteinander im Gespräch, um minderjährige Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen. Sie hoffe, dass auch andere Länder dazu bereit seien, sagte Merkel in Berlin. Die Bundesregierung werde sich dafür einsetzen, dass man in dieser Angelegenheit zu einer europäischen Lösung komme.

Merkel betonte zudem, Deutschland werde dem Wunsch der griechischen Regierung nachkommen, bei der Versorgung und Unterbringung der obdachlosen Migranten zu helfen. Auch der französische Präsident Macron erklärte bei einem Treffen südlicher EU-Staaten auf Korsika, man wolle eine möglichst große Zahl europäischer Länder dazu bewegen, die Kinder und Jugendlichen bei sich unterzubringen. Das überfüllte Lager Moria war in der Nacht auf Mittwoch fast komplett abgebrannt. Dort lebten zuletzt 13.000 Menschen, darunter etwa 400 unbegleitete Minderjährige.

Druck auf Seehofer

In Deutschland war zuletzt der Druck auf Innenminister Seehofer gewachsen, einen Teil der Menschen aus Moria in der Bundesrepublik aufzunehmen. Die SPD-Politikerin und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, sagte im ZDF, Länder und Kommunen seien zur Aufnahme bereit und es wäre zynisch, dieses Angebot nicht anzunehmen. Bisher pocht Seehofer darauf, dass es zuerst eine europäische Lösung zur Verteilung der Migranten geben müsse. Linkspartei und Grüne sprachen sich ebenfalls dafür aus, Menschen aus Moria aufzunehmen. Die AfD hatte bereits gestern deutlich gemacht, dass sie die Aufnahme von Migranten ablehnt.



Angebote aus den Bundesländern



Pro Asyl kritisierte es als „Ablenkungsmanöver“, dass Seehofer eine Aufnahme an eine vorhergehende europäische Einigung knüpft. Wer so argumentiere, suche ein Alibi für das Nichthandeln. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, sagte der „Passauer Neuen Presse“, eine europäische Übereinkunft wäre wünschenswert. Wenn das nicht möglich sei, müsse Deutschland mit anderen bereitwilligen Ländern vorangehen.



Mehrere Bundesländer und Kommunen hatten ebenfalls angeboten, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Die Entscheidungshoheit liegt aber beim Bund. Laut Innenministerium muss die Aufnahme „zumindest im Einvernehmen“ mit der Bundesregierung erfolgen. Das sei seit Jahrzehnten die Rechtslage – und daran wolle Seehofer auch nichts ändern.

