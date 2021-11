Die Afrikanische Schweinepest (dpa/Jan Woitas)

Die Schweine würden innerhalb von drei Tagen unter größten Sicherheitsvorkehrungen von einer Spezialfirma entsorgt, teilte eine Sprecherin des Landkreises Rostock mit. Ziel sei, dass möglichst keine Erreger der Seuche die Anlage verließen.

Am Montagabend hatte das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt, dass Tiere in dem Betrieb bei Güstrow an der Afrikanischen Schweinepest verendet waren. Wie das Virus dorthin gelangte, ist noch unklar.

