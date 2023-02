Inmitten von Protestwelle

Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, bezeichnet die Protestbewegung als gescheitert. (IMAGO / APAimages / IMAGO / Iranian Presidency Office)

Im Februar 1979 hatte ein Aufstand unter Revolutionsführer Ajatollah Chomeini zum Zusammenbruch der Monarchie geführt. In diesem Jahr werden die Gedenkfeiern von heftigen Protesten überschattet. Der iranische Präsident Raisi bezeichnete die Proteste als gescheitert. Damit seien eine weitere vom Ausland gesteuerte Verschwörung neutralisiert und ein weiterer Sieg der Revolution errungen worden, sagte er in einer Rede in Teheran.

Nach Einschätzung von Menschenrechtlern sind seit Beginn der systemkritischen Proteste im September vergangenen Jahres mehr als 500 Menschen getötet und fast 20.000 Demonstranten festgenommen worden. Zum 44. Jahrestag der islamischen Revolution hat Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Chamenei Zehntausende Gefangene begnadigt. Darunter sollen auch Demonstranten sein, die im Rahmen der jüngsten Protestwelle inhaftiert worden waren.

