Inmitten von Protestwelle

Im Iran haben zehntausende Menschen den 44. Jahrestag der islamischen Revolution gefeiert. Das von der iranischen Führung veröffentlichte Foto zeigt Präsident Ebrahim Raisi auf dem Azadi-Platz in Teheran. (AFP PHOTO / HO / IRANIAN PRESIDENCY)

Menschen zogen in zahlreichen Städten fahnenschwenkend durch die Straßen. In Teheran wurden Drohnen und Raketen aus iranischer Produktion ausgestellt. Der iranische Nationalfeiertag erinnert an den Sturz des Schahs nach der Rückkehr des schiitischen Geistlichen Khomeini aus dem Exil im Februar 1979.

Die Feiern finden inmitten einer großen Protestwelle gegen das Regime statt. Der iranische Präsident Raisi bezeichnete diese Proteste als gescheitert. In einer Rede in Teheran sagte er, damit sei ein weiterer Sieg der Revolution errungen worden.

Nach Einschätzung von Menschenrechtlern wurden seit September mehr als 500 Menschen getötet und fast 20.000 Demonstranten festgenommen.

