Krawalle in Frankreich

45.000 Polizisten im Einsatz - Nahverkehr wird abends eingestellt

In Frankreich sind in dieser Nacht 45.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, um weitere gewaltsame Ausschreitungen zu verhindern. Das kündigte Innenminister Darmanin an. Sie seien überall im Land unterwegs. In Paris begann die Polizei damit, den größten Platz der Stadt, Place de la Concorde, zu räumen. Dort waren den Angaben zufolge rund 300 militante Aktivisten zusammengekommen.

30.06.2023