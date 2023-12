Pressevertreter sind in den Kriegsgebieten weiterhin sehr gefährdet. (picture alliance / abaca / Yaghobzadeh Alfred/ABACA)

Das geht aus der Jahresbilanz der Organisation Reporter ohne Grenzen hervor. Demnach sind bis zum Stichtag am 1. Dezember weltweit 45 Journalisten und Journalistinnen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden. Das sind 16 weniger als im Vorjahreszeitraum.

13 Medienschaffende wurden dem Bericht zufolge in diesem Jahr im Gazastreifen getötet. Insgesamt starben 23 Journalisten in Kriegsgebieten. Deutlich weniger Journalisten wurden in Lateinamerika getötet. Die Zahl sank demnach von 26 im Vorjahr auf nun sechs. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen lässt sich der Rückgang der Zahl der getöteten Medienschaffenden für manche Regionen durch eine Verbesserung der Sicherheit erklären. In anderen Regionen könne jedoch auch Selbstzensur angesichts gestiegener Risiken für die niedrigere Zahl verantwortlich sein.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.