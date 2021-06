Der Ingeborg-Bachmann-Preis für deutschsprachige Literatur geht an die im Iran geborene, in Deutschland aufgewachsene und in Österreich lebende Autorin Nava Ebrahimi.

Sie sei eine der spannendsten Stimmen der Gegenwartsliteratur, hieß es vonseiten der Jury auf den 45. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Ebrahimis komplizierter und schwieriger Text "Der Cousin" behandle auch eine der aktuellen Kernfragen, nämlich wie viel Show brauche es, damit Botschaften überhaupt noch wahrgenommen würden. 14 Autorinnen und Autoren aus Österreich, der Schweiz und Deutschland hatten sich um den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis beworben. Er gilt als einer der wichtigsten Preise für deutschsprachige Literatur.



Der Deutschlandfunk-Preis ging an die Roman-Autorin Dana Vowinckel. Sie erhielt die Ehrung für ihren Text "Gewässer im Ziplock". Darin erzählt sie aus zwei entgegensetzten Perspektiven von einer jüdischen Familie zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem. Deutschlandfunk-Kulturchef Matthias Gierth überreichte den Preis zum Abschluss der Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt virtuell. Dabei betonte er, die Intensität, mit der Vowinckel die Zerrissenheit einer jüdischen Familie und die Identitätssuche einer jungen Frau beschreibe, sei tief beeindruckend. Der Deutschlandfunk-Preis wird seit 2017 vergeben und ist mit 12.500 Euro dotiert.

