Das teilte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, der nordrhein-westfälische Ressortchef Krischer, nach einer Sitzung mit seinen Kollegen von Bund und Ländern mit. Der Verkauf soll demnach bereits am 3. April beginnen. Das Angebot wird es nach Angaben des Grünen-Politikers auch in einer Variante als Jobticket geben. Die Arbeitgeber sollen es dann mit einem fünfprozentigen Abschlag kaufen können und mit einem Abschlag von mindestens 25 Prozent an ihre Beschäftigten weiterreichen. Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP sagte nach der Einigung, das Ticket werde den ÖPNV für viele Menschen attraktiver machen.

Ursprünglich sollte das Angebot bereits zum Jahreswechsel eingeführt werden. Bund und Länder waren aber monatelang uneins unter anderem über die Kostenverteilung. Die Einführung steht noch unter dem Vorbehalt, dass die EU-Kommission zustimmt. Diese prüft derzeit beihilferechtliche Fragen.

