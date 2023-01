Öffentlicher Nahverkehr

Das bundesweite 49-Euro-Ticket für den ÖPNV soll zum 1. Mai kommen, noch sind Fragen offen (picture alliance / dpa / Bernd Wüstneck)

Die Zustimmung aus Brüssel ist nötig, weil der Bund Umsatzeinbußen der Verkehrsunternehmen mit Milliardensummen kompensiert. Dadurch werden beihilferechtliche Fragen auf EU-Ebene berührt. Die Bundesregierung steht mit der Kommission darüber im Austausch. Sollte die Zustimmung ausbleiben, könnte das Projekt noch scheitern.

Ungeklärt ist außerdem die Frage, in welcher Form das 49-Euro-Ticket an die Abonnenten ausgegeben werden soll. Bundesverkehrsminister Wissing - FDP- fordert eine ausschließlich digitale Lösung. Allerdings sehen sich nicht alle Verkehrsverbünde in der Lage, dies zu gewährleisten.

Bund und Länder hatten gestern vereinbart, dass das 49-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr zum 1. Mai eingeführt wird. Der Verkauf soll bereits am 3. April beginnen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.