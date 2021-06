Zum fünften Jahrestag des Brexit-Referendums hat der britische Premierminister Johnson den Austritt aus der EU als Antrieb für eine Erneuerung des Landes bezeichnet.

Man habe die eigenen Grenzen, Gewässer und Gesetze "zurückerobert", hieß es in einer in der Nacht veröffentlichten Mitteilung. Nach einer Erholung von der Pandemie werde das Vereinigte Königreich das wahre Potenzial seiner wiedererlangten Souveränität nutzen können. Am 23. Juni 2016 hatten die Menschen in Großbritannien mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der EU gestimmt. Johnson war damals eine treibende Kraft hinter der Brexit-Kampagne.



Politisch vollzogen wurde der Austritt schließlich Ende Januar 2020. Wirtschaftlich ist Großbritannien seit dem Jahreswechsel auch nicht mehr Mitglied der Zollunion und des Binnenmarkts.

