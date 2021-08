Seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 haben fast 23 Millionen Schüler und Studenten eine Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erhalten.

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Die Zahl der Bafög-Empfänger ist seit einem Rekord 2012 rückläufig. Durch niedrigere Schüler- oder Studentenzahlen lässt sich das nach Angaben der Behörde nicht erklären. Deren Zahl nahm zu. Trotz des Rückgangs sind die Ausgaben gestiegen. Ein Grund sie ein wachsender Anteil an Bafög-Empfängern, die Anspruch auf den Höchstbetrag haben, hieß es.



Vor 50 Jahren am 1. September 1971 wurde das Bafög eingeführt. Es soll junge Menschen unterstützen, deren Eltern eine schulische Berufsausbildung oder ein Studium nicht finanzieren können. Bundesbildungsministerin Karliczek sagte der dpa, als Gesellschaft dürfe man stolz sein auf die vielen persönlichen Erfolgsgeschichten, die ermöglicht worden seien. Opposition, Gewerkschaften und Deutsches Studentenwerk indes forderten wegen der rückläufigen Zahl an Bafög-Empfängern grundlegende Reformen.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.