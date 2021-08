Bundesbildungsministerin Karliczek hat zum 50. Jahrestag der Bafög-Einführung eine positive Bilanz gezogen.

Auf die vielen persönlichen Erfolgsgeschichten, die dadurch ermöglicht worden seien, könne man als Gesellschaft stolz sein, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. 50 Jahre Bafög bedeuteten einen beispiellosen nationalen Kraftakt für Chancengerechtigkeit in Deutschland. Zugleich sprach sich Karliczek für eine Weiterentwicklung der Studienförderung nach der Bundestagswahl aus.



Opposition, Gewerkschaften und Deutsches Studentenwerk forderten anlässlich des Jubiläums grundlegende Reformen. Sie kritisieren, dass die Zahl der Bafög-Empfänger von Jahr zu Jahr sinke und verlangen eine Trendumkehr.



Das Bundesausbildungsförderungsgesetz trat am 1. September 1971 in Kraft.

