50 Jahre Hip-Hop

Die Hamburger Hip-Hop-Band "Fettes Brot" zeichnete sich durch Wortwitz aus und landete 1995 ihren ersten großen Erfolg mit "Nordisch by nature". Das Foto ist vom Mai 1996. (dpa picture-alliance / Jens Kalaene)

Für die Popmusik galten in ihren Anfangstagen in den 1960ern The Beatles und The Rolling Stones als Innovatoren und/oder größtmögliche Instanzen – ab dann allerdings wurde es kompliziert, denn es kamen neue Bands, neue Sounds, neue Moden. Im Hip-Hop allerdings ist die Lage umso komplizierter: 1973 entstanden, nach der „Golden Era“ zwischen 1990 - ca. 2010, hat sich das Genre einerseits extrem ziseliert, ist andererseits aber endgültig zur marktmächtigsten Musikform geworden.

Eine Bestandsaufnahme zwischen Rap und Trap, ein Ausblick auf die Zukunft und die Frage, was Hip-Hop aus den USA, aus Europa und auch Deutschland noch mit seinen Anfängen vor 50 Jahren gemein hat. Auch das ist in diesem Genre einzigartig – so viel sei verraten: die Emanzipation von den eigenen Wurzeln.