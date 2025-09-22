Man bilde damit einen Gegenpol zum immer lauter werdenden Rechtspopulismus, teilten die Deutsche Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche und die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland mit. Sie hatten die Initiative 1975 ins Leben gerufen. Inzwischen beteiligen sich zahlreiche Kommunen und Organisationen. Erste Veranstaltungen fanden bereits statt, andere wird es auch in den kommenden Wochen noch geben. Insgesamt wurden bundesweit tausende Programmpunkte geplant, um für eine offene Gesellschaft, für Menschenrechte, für Solidarität und Zusammenhalt zu werben. Die Organisatoren betonten, man sei für jeden einzelnen Menschen. Mit diesem klaren Statement antworte die Interkulturelle Woche auf größer werdende Vorbehalte und Ängste, auf zunehmende Ausgrenzung, offenen Rassismus und die Zurückweisung von Menschen mit einer Migrationsgeschichte.
