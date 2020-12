In Polen wird heute an den Kniefall von Bundeskanzler Willy Brandt vor 50 Jahren am Mahnmal für den Aufstand im früheren Warschauer Ghetto erinnert.

Der Leiter des Bundespräsidialamtes und der Leiter der polnischen Präsidialkanzlei wollen einen Kranz niederlegen. Bundespräsident Steinmeier würdigte in einer Videobotschaft die Bedeutung der Geste für die deutsch-polnischen Beziehungen. Der Emigrant und Widerstandskämpfer Brandt, der selbst ohne Schuld gewesen sei, habe mit seinem Kniefall die deutsche Schuld bekannt und damit um Vergebung gebeten, führte Steinmeier aus.



Brandt hatte am 7. Dezember 1970 einen Kranz niedergelegt. Dann kniete er überraschend nieder und verharrte eine halbe Minute lang schweigend. Seine Geste wurde zum Symbol für die deutsch-polnische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg.

