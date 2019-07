Mit zahlreichen Veranstaltungen wird in den USA heute des 50. Jahrestages der Mondlandung gedacht.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA organisiert unter anderem mehrtägige Feste in Washington, in Houston und in Wapakoneta im Bundestaat Ohio. Dies ist die Heimat des ersten Menschen auf dem Mond, Neil Armstrong. Zudem werden vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan drei Raumfahrer aus den USA, Italien und Russland zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Bereits gestern hatte US-Präsident Trump die beiden noch lebenden Apollo-11-Astronauten Michael Collins und Buzz Aldrin im Weißen Haus empfangen.