Im Vorfeld des 50. Jahrestages der Mondlandung hat US-Präsident Trump die beiden noch lebenden Apollo-11-Astronauten Michael Collins und Buzz Aldrin im Weißen Haus empfangen.

Trump sagte, die inzwischen 88 und 89 Jahre alten Männer hätten Großartiges für die USA geleistet. Am 20. Juli 1969 betrat Neil Amstrong als erster Mensch den Mond. Wenig später folgte ihm Aldrin, während Collins als einziger in der Kommandokapsel "Columbia" in einer Mondumlaufbahn zurückblieb.



Seit dem Ende des Apollo-Programms im Dezember 1972 war nie wieder ein Mensch auf dem Mond. Nach Wunsch des US-Präsidenten sollen 2024 Astronauten auf den Erdtrabanten zurückkehren.