Am 50. Jahrestag der ersten Mondlandung haben sich drei Raumfahrer auf den Weg zur Internationalen Raumstation ISS gemacht. Die Rakete mit einem Italiener, einem US-Amerikaner und einem Russen an Bord hob pünktlich und ohne Zwischenfälle vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab.

Der Flug zur ISS dauert rund sechs Stunden. In der zweiten Hälfte der sechsmonatigen Mission soll der Italiener das Kommando auf der ISS übernehmen.



Gestern hatte US-Präsident Trump die beiden noch lebenden Apollo-11-Astronauten Michael Collins und Buzz Aldrin im Weißen Haus in Washington empfangen. Der erste Mensch auf dem Mond, der Astronaut Neil Armstrong, war 2012 gestorben. Sein Sohn war bei dem Empfang dabei.

Pence: 2024 wieder Menschen auf dem Mond

Auch US-Vizepräsident Pence würdigte den Erfolg der Apollo-11-Mission. Im Kennedy Space Center in Florida sagte er, für einen kurzen Moment seien damals alle Völker der Erde wirklich eins gewesen. Zudem bekräftigte er die Pläne für die neue Mondmission "Artemis", die bis 2024 erneut Menschen auf den Mond bringen soll.



In den USA wird seit Tagen vielerorts der ersten Mondlandung gedacht. In Washington sind Fotos und Videobilder der Apollo-Mission auf das Washington Monument projiziert.



In Deutschland würdigte unter anderem das Berliner Zeiss-Großplanetarium das Jubiläum mit einem Mondfest, bei dem Astronaut Alexander Gerst einen Vortrag hielt.