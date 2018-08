Gleichgültigkeit, Ignoranz oder gar Ablehnung: Auf diese drei Negativbegriffe konzentriert sich die Analyse zum aktuellen zeithistorischen Stellenwert des "Prager Frühlings" - jenes vor einem halben Jahrhundert gewaltsam beendeten Versuchs eines "Sozialismus mit menschlichem Antlitz".

Gewiss, es gab aus Anlass des 50. Jahrestags auch eine Reihe ehrender Gedenkworte aus dem In- und Ausland für die insgesamt rund 400 tschechoslowakischen Opfer während und nach dem Einmarsch des sowjetisch dominierten Warschauer Pakts.

Prager Frühling als Festival für klassische Musik abgespeichert

Ernüchternd fällt dagegen der Befund aus, zu dem diverse Umfragen im Vorfeld dieses Jahrestages gelangt sind. Was im Sommer des Jahres 1968 passiert ist, das wissen heute viele junge Menschen schon nicht mehr. Kein Wunder: Im tschechischen Schulunterricht, so ist zu hören, findet das damals abgewürgte politische Experiment keine herausgehobene Erwähnung.

Alt-Kader gegen Erinnerungs-Kultur

Offensichtlich wiegt das Gefühl einer vermeintlich peinlichen Niederlage stärker als die Erinnerung an eine vom Volk breit unterstützte Emanzipationsbewegung hin zu größerer Freiheit und Demokratie. Nicht zu übersehen: Anders als in der Nachbarrepublik Slowakei sind in Prag seit geraumer Zeit wieder kommunistisch sozialisierte Alt-Kader an den Schaltstellen der politischen und wirtschaftlichen Macht, denen eine gelebte Erinnerungskultur an die Aufbruchsstimmung aus einem bleiernen, totalitären System bestenfalls unangenehm ist.

Die auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit basierende EU- und NATO-Mitgliedschaft ihres Landes als späten Erfolg der nach 1968 fast zwanzig Jahre lang verfemten Prager Reformer schätzen diese Kreise und viele ihre Wähler inzwischen gering. Autoritäres Gedankengut wie apolitische Gleichgültigkeit sind - sicher nicht nur im ehemaligen sogenannten Ostblock - längst wieder auf dem Vormarsch.

Erbe von 1956, 1970 und 1981 unter die Räder neo-autoritärer Regierungen geraten

Das Ungarn des Viktor Orban gehört heute ebenso in diese Reihe wie Polen unter dem dort de facto den Ton angebenden Jaroslaw Kaczynski. Überall dort ist das freiheitliche Erbe der jeweils gegen das Sowjetsystem aufbegehrenden und am Ende niedergerungenen Freiheitsbewegungen von 1956, 1970 und 1981 unter die Räder neo-autoritärer Regierungen geraten. Die zynisch anmutende Pointe dabei: Ohne die demokratische Zeitenwende 1989/90, ohne das beharrliche, vermeintlich ohnmächtig anmutende Rütteln der inzwischen weithin vergessenen Dissidenten und Reformer an den Fundamenten des ökonomisch immer mürberen so genannten Realsozialismus hätten sie die Macht nicht zurückgewonnen – wohlgemerkt in freien Wahlen. Dies gilt auch für Russland als Rechtsnachfolger der implodierten Sowjetunion.

Russlands "Neo-Breschnew-Doktrin"

Dort gehört laut offiziell kanonisierter Geschichtspolitik der in der UdSSR einst als "internationalistische Bruderhilfe" verbrämte Einmarsch des Warschauer Pakts unter Moskauer Führung als Erfolg im Kampf gegen eine drohende westliche Aggression, die sich mit tschechoslowakischen Faschisten verbündet hätten, um in Prag die Macht an sich zu reißen. Derlei geschichtsverfälschende Propaganda bezweckt nur einmal mehr, eine vorgebliche NATO-Einkreisung Russlands zu belegen.

Aktuell allerdings drängt der sowjetisch orchestrierte Einmarsch von 1968 in das "Bruderland" zu einer ganz anderen Sichtweise: 1968 gab es den sogenannten Hilferuf moskautreuer Kommunisten aus Prag, woraufhin die Truppen in die Tschechoslowakei einmarschierten. Dies begründete die sogenannte Breschnew-Doktrin.

Und heute? Die Parallelen zum aktuellen Moskauer Vorgehen in seinem selbst definierten Einflussbereich sind eklatant: Das Jahr 2008 - der Krieg gegen Georgien, samt der faktischen Annexion der Gebietsteile Südossetien und Abchasien; 2014 – die Einverleibung der ukrainischen Krim und anschließend der immer noch andauernde Krieg in der Ostukraine. Statt Hilfsersuchen gegen die "Konterrevolution" wie 1968 sind es diesmal eben Bitten angeblich bedrängter russischer Landsleute. Auch dies - gewissermaßen ein Erbe des verwelkten "Prager Frühlings". Werden Historiker dereinst vielleicht von einer Putin’schen "Neo-Breschnew-Doktrin" sprechen müssen?

Robert Baag, geboren in Bayreuth, Studium der Slavistik, Geschichte und Politologie in Erlangen, Freiburg i. Br., Krakau und Kiew, war ab 1987 Redakteur beim Deutschlandfunk, zunächst in der Redaktion Wissenschaft und Bildung, danach ab 1988 in der Redaktion Politik, ab 1999 in der Abteilung "Hintergrund". Zwischen 1994 und 1998 sowie 2006 bis 2012 war er als Russland- und GUS-Korrespondent des Deutschlandradios in Moskau stationiert.