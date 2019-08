Die Neuauflage des Woodstock-Festivals 50 Jahre nach dem legendären Original fällt aus.

Die Organisatoren um Michael Lang teilten mit, eine Reihe von unvorhergesehenen Rückschlägen habe es unmöglich gemacht, das Festival aufzuziehen, das man sich vorgestellt habe. Lang hatte auch 1969 Woodstock mitorganisiert und wollte nun Mitte August im Ort Watkins Glen nördlich von New York ein Revival veranstalten. Auftreten sollten unter anderem Miley Cyrus, Jay-Z, The Killers, Imagine Dragons und The Zombies. Doch erst sagte die Veranstaltungsstätte ab, und Investoren und Künstler zogen sich zurück. Dann sollte es in Baltimore stattfinden, nur noch einen Tag dauern und keinen Eintritt kosten - auch daraus wird nichts.



Zum Original-Woodstock-Festival mit Stars wie Jimi Hendrix und Janis Joplin waren zwischen dem 15. und 18. August 1969 etwa 400.000 Menschen nach Bethel im US-Bundesstaat New York gekommen. Es gilt bis heute als Höhepunkt der Hippie-Bewegung in den USA.