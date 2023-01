Demonstration von Abtreibungsgegnern in Washington. Archivbild. (picture alliance /dpa /epa /Philpott)

Es ist das 50. Mal, dass die sogenannte "Pro Life"-Bewegung die Demonstration organisiert. Für die Abtreibungsgegner war der "March for Life" bisher ein Protest gegen die De-facto-Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den USA seit einem Urteil von 1973. Dieses Urteil war im vergangenen Juni vom Obersten Gericht der USA gekippt worden. Seitdem sind in zahlreichen Bundesstaaten vor allem im Süden des Landes Abtreibungen verboten oder nur extrem eingeschränkt möglich.

Die Präsidentin des "March for Life", Mancini, bezeichnete die Kundgebung als ein "bedrückendes Gedenken an die Millionen Leben", die man in den vergangenen fünf Jahrzehnten an Abtreibungen verloren habe.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.