Ob Zwangsheirat oder Kinderarbeit - moderne Sklaverei hat viele Gesichter. (dpa / picture alliance / Doreen Fiedler)

Wie die Autoren der Erhebung in Genf berichteten, ist die Zahl innerhalb der vergangenen fünf Jahre um 25 Prozent angestiegen. Von den 50 Millionen Betroffenen befänden sich rund 22 Millionen in Zwangsehen. Fast ein Viertel werde geschäftsmäßig sexuell ausgebeutet. Der Großteil der Zwangsarbeit spiele sich im Privatsektor ab, es gebe aber auch staatliche Zwangsarbeit in Ländern wie Nordkorea oder Pakistan. Die Studie führt auch die Region Xinjiang in China an, in der nach einem Bericht des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte Hunderttausende Uiguren und andere Angehörige muslimischer Minderheiten gegen ihren Willen in Lagern festgehalten und zu Arbeitseinsätzen gezwungen werden, was Peking allerdings zurückweist. Einige Länder zögen zudem Gefangene oder Streikende zu Zwangsarbeit heran.

Der Bericht über "Moderne Sklaverei 2021" ist ein gemeinsames Projekt der Internationalen Arbeitsorganisation, der Organisation für Migration und der Walk Free-Stiftung, die sich gegen Sklaverei engagiert.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.