Das Entwicklungsministerium erhält von der Bundesregierung eine halbe Milliarde Euro aus dem nationalen Klimafonds.

Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, kann Deutschland dadurch seine Ankündigung einhalten, die Mittel für den internationalen Klimaschutz bis 2020 auf vier Milliarden Euro zu verdoppeln. Bundesentwicklungsminister Müller sagte den Zeitungen, mit dem Geld wolle er eine Klimaschutz-Initiative mit Schwerpunkt in Afrika ins Leben rufen. Gedacht ist an Startup-Unternehmen, die Erneuerbare-Energien-Projekte in Afrika aufbauen und dadurch die Dörfer mit Strom versorgen.