Das Weiße Haus in Washington: Die US-Regierung will dem afrikanischen Kontinent 55 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen. (picture-alliance/Fotostand)

Damit sollen Projekte in der Wirtschaft sowie in den Gesundheits- und Sicherheitssystemen der afrikanischen Staaten gefördert werden, wie es aus dem Weißen Haus hieß. Von heute an kommen in der Hauptstadt Washington 49 Staats- und Regierungschefs aus Afrika sowie Vertreter der Afrikanischen Union mit Teilen der US-Regierung zu einem mehrtägigen Gipfel zusammen, um über die weiteren Beziehungen zu beraten.

