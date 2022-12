Das Weiße Haus in Washington: Die US-Regierung will dem afrikanischen Kontinent 55 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen. (picture-alliance/Fotostand)

Damit sollen Investitionen in die Wirtschaft sowie in die Gesundheits- und Sicherheitssysteme gefördert werden, teilte das Weiße Haus mit. In Washington kommen heute 49 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der Afrikanischen Union zu einem mehrtägigen Gipfel zusammen, um über die weiteren Beziehungen zu beraten. Die Bemühungen der US-Regierung gelten auch als Reaktion auf das Engagement Chinas und Russlands, die sich bereits seit Längerem intensiv auf dem afrikanischen Kontinent wirtschaftlich einbringen.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.