In Indonesien sind mehr als 50 Rohingya-Flüchtlinge gestrandet (Rahmat Mirza / AP / dpa / Rahmat Mirza)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Antara berichtet, sind einige von ihnen erkrankt. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hatte am Freitag erneut zur Rettung von Rohingya-Flüchtlingen im Indischen Ozean aufgerufen. Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya waren vor Repressionen und Verfolgung im überwiegend buddhistischen Myanmar geflohen, vor allem nach Bangladesch, aber auch in andere Länder. Derweil befürchtet das UNHCR, dass unlängst mindestens 180 Rohingya auf der Flucht über das Meer gestorben sind.

Es gebe keinen Kontakt mehr zu den Menschen in dem baufälligen Boot, das im November in Bangladesch abgelegt habe, hieß es in einer Mitteilung auf Twitter.

